شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.57 جنيه 50.67 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.