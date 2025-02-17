شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة "مصر للألومنيوم" لمضاعفة الصادرات والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصانع مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام طفرة كبيرة على مستوى الإنتاج والصادرات جراء الإجراءات التي اتخذتها الشركة بقيادة الدكتور محمود عجور، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لتحديث الخليات القديمة وإدخال العديد من المشروعات في المصانع، ولا سيما تدشين محطة طاقة نظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية للتحول الى الاقتصاد الأخضر ،وتوفير جزء كبير من الطاقة لمصانع الشركة مما يمكن صادراتها من النفاد للأسواق الأوروبية على وجه التحديد.

ووفق المعلومات فان المصانع تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، علاوة على تركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 ألف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود.

وبحسب وزارة قطاع الاعمال العام فإن كل هذه الوحدات تدخل فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 70 مليون يورو.



وتشمل مشروعات الشركة التركيز على تعظيم الطاقات الإنتاجية وتعزيز تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وزيادة معدلات التصدير، تأهيل المصهر القائم وطاقته الإنتاجية 310 آلاف طن، وإضافة طاقة إنتاجية جديدة ب200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ومشروع محطة الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، مما يضاعف الصادرات الى أوروبا ، بجانب مشروع إعادة تدوير الخبث، بالإضافة إلى مشروعات إدخال صناعات جديدة مثل رقائق الألومنيوم وجنوط السيارات وأقراص العبوات الدوائية، ومصفاة الألومينا.



خلال زيارته لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، حرص المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على عقد لقاء مفتوح مع العاملين بالشركة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير على جهود العاملين بالشركة وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز الإنتاج وتحقيق النمو المستدام والأهداف الطموحة والمرجوة من المشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.



وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة ستواصل توفير الدعم اللازم لشركة مصر للألومنيوم وكل الشركات التابعة لتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرتها الإنتاجية في مختلف المجالات، لافتا إلى جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها وخطط العمل التنفيذية لتعظيم العائد على الأصول وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال إصلاح شامل و تحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية. كما تناول الوزير خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الإنتاج وتعزيز الابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضح أن مشروعات تطوير الشركة والاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتعظيم قدراتها الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، ستسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع المالية للشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات، وتحقيق استدامة صناعية واقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واستمع الوزير إلى عدد من الموضوعات التي طرحها العاملون الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة واللقاء المفتوح، مشيرين إلى أهمية التواصل المباشر معهم لمناقشة قضاياهم ومقترحاتهم.

