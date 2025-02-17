شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقيا 50" تطلب الاستحواذ على 42.9% من أسهم راية لخدمات مراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة أفريقيا 50 – تمويل المشروعات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب للاستحواذ على نسبة 42.9% من رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات.

وتعتبر شركة إفريقيا 50 – تمويل المشروعات صندوق استثمار في مجال البنية التحتية في إفريقيا في قطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التعليم، وقطاع التكنولوجيا المالية، والعمليات الوسطى في قطاع الغاز، وقطاع النقل.

ويعمل الصندوق في مصر في قطاع الطاقة من خلال محطة بنبان للطاقة الشمسية، ويمارس نشاط توليد وإمداد الطاقة الكهربائية بالجملة.

وفي المقابل تعمل شركة راية لخدمات مراكز البيانات في مصر في تقديم خدمات السحابات العامة والخاصة ومراكز البيانات، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات ضمن المحفظة الاستثمارية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والتي تعمل في قطاع التجزئة والتوزيع، وقطاع التصنيع، وقطاع التكنولوجيا المالية، وقطاع التكنولوجيا والبنية التحتية، وقطاع الضيافة، وخدمات التعهيد، وقطاع تقديم الخدمات اللوجستية في مصر