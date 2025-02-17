شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم المؤشرات الإيجابية لزيادة الإستثمار والإنتاج للبترول؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أثمرت حزم الإجراءات التحفيزية، والتى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز وتضمنت تلك المؤشرات الأتى وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول.

1-زيادة إنتاج الزيت الخام من رأس بدران بخليج السويس وحقول إنتاج شركة IPR بالصحراء الغربية

2-وضع آبار المرحلة العاشرة من حقول غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وبدء العمل بالمرحلة 11.

3-استئناف أعمال الحفر لزيادة الإنتاج بحقل ظهر.

4-اكتشاف موارد جديدة للغاز بغرب المتوسط بعد حفر البئر نفرتارى لشركة اكسون موبيل.

5-وضع الآبار الجديدة بحقل غاز ريفين البحرى على خريطة الإنتاج

6-اتفاقيات مع شركات مصرية كثمرة لمبادرة وزارة البترول لجذب رؤوس الأموال الوطنية.

7-توقيع اتفاق مع شركة آباتشى لضخ استثمارات لزيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية.

ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخإذها لمواجهة التحديات خلال ألفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل ألفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات، حيث شهدت عجلة تنمية الإنتاج والاستكشاف والتنمية لحقول البترول الدوران بألفعل مع وجود مؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.

كما أعلنت الوزارة فى أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية عام2024 والعام الجارى 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.