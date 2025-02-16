شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 في البنوك الرئيسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأحد لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء ،و 50.69 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.67 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.68 جنيه للشراء

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع