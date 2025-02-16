شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "أوليمبك جروب للاستثمارات المالية" بـ7.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أوليمبك جروب للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 35 مليون سهم بقيمة 7.14 مليار جنيه، وصفقة على الأهلية للمنشآت التعليمية-مدرسة الكرمة للغات بحجم تداول 132.8 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه، وصفقتين على شركة أوركا للشحن بحجم تداول 114 ألف سهم بقيمة 1.14 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 35.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 20 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.96%، والعرب على 5.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.8 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 1.045 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 10516 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة.