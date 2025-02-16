شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة في جلسة الأحد باستثناء هبوط قطاع التجارة وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.3%، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 2.2%.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.1%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، ثم قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، بينما تراجع قطاع التجارة والموزعون وحيدًا بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.96%، والعرب على 5.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.8 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 1.045 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 10516 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة.