شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 % زيادة فى سعر الذهب اليوم بالصاغة.. عيار 21 يسجل هذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب في مصر، آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في التعاملات المسائية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وتوقف التداولات على الذهب عالميا، لتسجل جميع الأعيرة ثباتا ملحوظاً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4663 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4080 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3497 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2720 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32640 جنيهاً.

الذهب في أسبوع

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.

وأوضح "واصف" في التقرير الأسبوعي للشعبة، أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بعوامل خارجية وداخلية، أهمها ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما دعم صعود الذهب في مصر رغم انخفاض الطلب بصورة كبيرة بجانب عمليات البيع لجني الأرباح.

وأضاف واصف، أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 2.25% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 90 جنيهاً للجرام، حيث أغلق الأسبوع عند مستوى 4090 جنيهاً للجرام، كما لفت إلى أن السعر بلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 4155 جنيهاً للجرام، مقترباً من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيهاً للجرام.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي، الذي سجل مستويات تاريخية هذا الأسبوع، كان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع الأسعار محلياً، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ومع ذلك، لاحظ واصف أن سعر الذهب المحلي شهد تراجعاً خلال جلسة ختام الأسبوع، متأثراً بانخفاض سعر الذهب العالمي قبل نهاية أسبوع التداول، مما قد يشير إلى بداية تصحيح سلبي في الأسعار بعد موجة الصعود الأخيرة.