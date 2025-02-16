شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يختتم جولته بالصعيد بزيارة الشركة المصرية للسبائك والان مع تفاصيل الخبر

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لمهندس محمد شيمي يتفقد الأفران ووحدات الإنتاج ويتابع مستجدات مشروعات التطوير تنمية الصناعات المعدنية ضمن أولويات استراتيجية العمل لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات



أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية للشركة المصرية للسبائك الحديدية (إفاكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بإدفو – أسوان، وذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من الشركات التابعة بجنوب الصعيد.

تفقد الوزير المصانع ووحدات الإنتاج، وشملت الجولة أفران الشركة وعنبر الغازات ووحدة تنقية وتعبئة الميكروسيليكا ووحدة التكسير وتجهيز السبائك والمعامل. واستمع إلى شرح مفصل حول سير العمل والعملية الإنتاجية، كما تفقد الموقع المخصص للمشروع الجديد والخاص بإنشاء فرن لإنتاج السبائك الحديدية بطاقة إنتاجية 15 ألف طن/ سنة.





وعقد المهندس محمد شيمي اجتماعا بمسؤولي الشركة استعرض خلاله مؤشرات الأداء وخطة العمل، ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمرات الأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار و برامج الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والطلبات التصديرية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية، والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة.





تابع المهندس محمد شيمي مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، وأهمها إنشاء فرن جديد لإنتاج السبائك بطاقة 15 ألف طن، ويحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون / السيليكو منجنيز، مؤكدا على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين الجودة وإنتاج سبائك حديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات، لافتاً إلى أن تحقيق التنمية في قطاع الصناعات المعدنية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تقوية الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

كما قام المهندس محمد شيمي بزيارة مركز التدريب، والتقى قيادات وعمال الشركة في إطار الحرص على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لتنمية مهارات العاملين ضمن أولويات العمل. واختتم الوزير زيارته للشركة المصرية للسبائك الحديدية بتفقد مركز المعلومات لمتابعة تطور مشروع تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP لتحسين وميكنة نظم العمل تماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030.

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.