شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأحد 16- 2-2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء ،و 50.69 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.67 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.68 جنيه للشراء

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع