انطلاق معرض “ريستاتكس العقاري” غدًا بالرياض بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق غدًا في مدينة الرياض فعاليات معرض “ريستاتكس العقاري”، الحدث العقاري الأبرز في المملكة، الذي يُقام برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومشاركة الهيئة العامة للعقار، والغرفة التجارية بالرياض، وذلك على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة من قطاعات العقار والاستثمار والبنوك وشركات التمويل والهندسة والاستشارات وعدة جهات حكومية.

ويستقطب المعرض نخبةً من المطوِّرين العقاريّين والمستثمرين، إضافة إلى عدد من البنوك والجهات التمويلية؛ لعرض أحدث المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، إذ يُسلِّط الضوء على أحدث الابتكارات والتطوُّرات التي يشهدها القطاع العقاري.

ويناقش أبرز التحدِّيات في السوق العقاري وسُبل مواجهتها؛ بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية العقارية.

وسيشهد المعرض توقيع أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 5 مليارات ريال، ما يعكس حيوية وديناميكية القطاع العقاري في المملكة، وسيُتيح المعرض للزوار فرصةً فريدةً لاستكشاف أحدث المشاريع السكنية والتجارية، والتعرُّف على أحدث الخيارات والحلول التمويلية المتنوِّعة.

ويُعد معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” منصةً مهمة لاستعراض أحدث تطورات القطاع العقاري في المملكة، ويُمثِّل فرصة للشركات العقارية لعرض المشاريع العقارية الجديدة، ويُتيح للمستثمرين والمهتمّين بالقطاع العقاري، فرصة لاستكشاف أحدث الفرص الاستثمارية، والتعرُّف على التوجُّهات الحديثة في السوق.

ويسهم المعرض في تعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يدفع عجلة النمو والتطوُّر في هذا القطاع الحيوي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط