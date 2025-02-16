شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 34 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 34 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 22.6 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليصل لمستوى 30443.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.94% ليبلغ 8565.71 نقطة.وتضمنت الارتفاعات أيضًا مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنحو 2.01% ليصل لـ11735.55 نقطة.