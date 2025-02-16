شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 16- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والتعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.96%، والعرب على 5.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.8 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 1.045 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 10516 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة.

وصعدت أسهم 141 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 422 سهمًا، 1100 سهم، 36 سهمًا، 295 ألف سهم، 2500 سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 180 ألف سهم، 22 سهمًا، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 3 ملايين سهم، 9 آلاف سهم، 7500 سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 90.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 237 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحديد عز عدد 500 ألف سهم، 33.4 مليون سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شراء المساهم أشرف فاروق مهني فانوس عدد 518.9 ألف سهم بسعر 1.15 جنيه بقيمة إجمالية 596.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.731%، ونفذت الصفقة من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، شراء المساهم شركة الطيبات للمقاولات عدد 237 ألف سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.16% إلى 13.06%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، بيع المساهم أحمد عز الدين أحمد زين زين عدد 237 ألف سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 19.46% إلى 11.56%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بيع المساهم بيتر فوزي فؤاد بخيت عدد 44 ألف سهم بسعر 0.3085 جنيه بقيمة إجمالية 13.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.77% إلى 0.8367%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 18.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 641.6 مليون جنيه مقارنة مع 658.9 مليون جنيه.

وحققت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 4.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 9.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليون جنيه مقارنة مع 739.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 366.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2024 مقابل 294.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 25% وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.1 مليون جنيه مقارنة مع 73.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 94%.

فيما حققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، حجم أعمال بلغ 3.1 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 8.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 2.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 37.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر، عن توقيع شراكة مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتنفيذ مشروع سكني متكامل (ميفيدا الجديد) بمساحة 500 فدان بإجمالي استثمارات 145 مليار جنيه، ويضم المشروع أكثر من 2900 وحدة سكنية.

مدينة مصر

وأعلنت شركة مدينة مصر، تحقيق مبيعات بلغت 46.1 مليار جنيه خلال عام 2024، من بيع إجمالي 4708 وحدة.