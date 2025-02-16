شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 90 جنيها خلال أسبوع.. تطورات سعر الذهب اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب، آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في التعاملات المسائية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وتوقف التداولات على الذهب عالميا، لتسجل جميع الأعيرة ثباتا ملحوظاً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4663 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4080 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3497 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2720 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32640 جنيهاً.

الذهب في أسبوع

خلال الجلسة الختامية الأسبوع الماضي، انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.

أصدر ترامب يوم الخميس الماضي توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف.

الذهب استفاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال نشوب حرب تجارية أخرى، وهو ما قد دفع المستثمرين الأميركيين إلى شراء الذهب من أجل التحوط من أي تعريفات جمركية مستقبلية قد تؤثر على واردات الذهب الأميركية.

من الممكن أن يكون قد ساهم هذا أيضاً بشكل جزئي في عمليات التخزين الأخيرة للذهب في بورصة كومكس في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى مشتريات البنوك المركزية من الذهب تعد عامل مهم ساعد على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى المخاوف من العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضاً أحد العوامل الهامة وراء دعم أسعار الذهب هو الطلب القوي من الصين، والذي لا يحركه مشتريات البنك المركزي الصيني فقط بل وأيضاً المستثمرون الصينيون من القطاع الخاص بحثاً عن خيارات استثمارية في الذهب لتعويض أي تباطؤ في الوضع الاستثماري في الصين.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.

وأوضح " واصف" في التقرير الأسبوعي للشعبة، أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بعوامل خارجية وداخلية، أهمها ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما دعم صعود الذهب في مصر رغم انخفاض الطلب بصورة كبيرة بجانب عمليات البيع لجني الأرباح.

وأضاف واصف، أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 2.25% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 90 جنيهاً للجرام، حيث أغلق الأسبوع عند مستوى 4090 جنيهاً للجرام، كما لفت إلى أن السعر بلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 4155 جنيهاً للجرام، مقترباً من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيهاً للجرام.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي، الذي سجل مستويات تاريخية هذا الأسبوع، كان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع الأسعار محلياً، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ومع ذلك، لاحظ واصف أن سعر الذهب المحلي شهد تراجعاً خلال جلسة ختام الأسبوع، متأثراً بانخفاض سعر الذهب العالمي قبل نهاية أسبوع التداول، مما قد يشير إلى بداية تصحيح سلبي في الأسعار بعد موجة الصعود الأخيرة.