شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني يسجل 63.62 جنيه للشراء من البنك المركزي اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأحد، 16 فبراير 2025 06:26 م

ننشر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى نهاية تعاملات اليوم الاحد 16- 2-2025، مسجلا فى البنك المركزى 63.62 جنيه للشراء، و63.81 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.47 جنيه للشراء، 63.99 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى 63.62 جنيه للشراء. 63.81 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى 63.47 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر 63.47 جنيه للشراء. 63.99 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

63.46 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى

63.44 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك القاهرة

63.48 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.50 جنيه للشراء

64.04 جنيه للبيع

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