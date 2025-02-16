شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الدسوقي: الصناعة المصرية قادرة على المنافسة عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للتنافس في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية بفضل جودتها العالية وتنافسيتها من حيث الأسعار.

وقال الدسوقي في تصريحات خاصة على هامش المشاركة المصرية في معرض BIG5 في السعودية، إن المشاركة المصرية في المعرض مميزة للغاية في ظل مشاركة 76 شركة لأول مرة وسط إنتاج وطني مميز نجح في غزو الأسواق العربية والدولية.

وأشار الدسوقي أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة.

وقال كمال الدسوقي، إن هناك منتجات مصرية تحقق نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة بكل قوة ليس في الأسواق العربية فقط".

وأضاف الدسوقي، أن وزارة الاستثمار والتجارة مع وزارة الصناعة يعملان بشكل دائم على دعم المصانع المصرية من خلال توفير التدريب اللازم للعمالة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تشهد نموًا مطردًا في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصناعات المختلفة في مزاد البناء، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

واختتم الدسوقي:"نحن نثق من أن الصناعة المصرية ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات في الأسواق العالمية، وسنعمل جاهدين على تعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التصنيع والتصدير".