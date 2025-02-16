مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12372 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 12.93 نقطة , ليقفل عند مستوى 12372.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أيان، وتنمية، والشرقية للتنمية، وأمريكانا، وإعمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، ومجموعة صافولا، ونايس ون، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.67% و 5.38% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، ونادك، والصناعات الكهربائية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات نايس ون، والراجحي، وجاهز، ونادك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 121.76 نقطة ليقفل عند مستوى 31737.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط