شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأحد، 16 فبراير 2025 06:00 م

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 16-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 50.55 جنيه للشراء، و50.69 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء

50.67 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.67 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.68 جنيه للشراء

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.62 جنيه للشراء 50.71 جنيه للبيع

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