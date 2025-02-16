شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 16-2-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والتعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.96%، والعرب على 5.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.8 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 1.045 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 10516 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة.

وصعدت أسهم 141 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 32.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 7.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 123.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 16.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 50.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.17%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.79%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 25.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 21.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 36.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.