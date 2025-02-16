شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية بعد غلق التعاملات، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بعد غلق التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.57 جنيه 50.67 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



