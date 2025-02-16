شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث خطط العمل المستقبلية مع رئيس شركة بيكر هيوز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية وأيمن خطاب نائب رئيس الشركة للشرق الاوسط وافريقيا وجيانلوكا سيربكجونو مدير نمو أسواق أفريقيا وعمرو الشرقاوي مدير منطقة شمال افريقيا ، بحضور المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

واوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء استعراض مشروعات بيكر هيوز فى الأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال، خاصة فى مجالات الإنتاج من الحقول المتقادمة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي اصبح يؤمن بقدرات القطاع فى تحقيق قصص نجاح، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستشكاف ، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية ، وذلك فى إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة تامين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى او الاستفادة من دور مصر كمركز اقليمى للطاقة والاستفادة من الاكتشافات الغازية في المنطقة من خلال التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها مصر لتصديره او الاستفادة منه في تلبية احتياجات السوق المحلي.

من جانبه ، أعرب سيمونيلى عن سعادته بالشراكة الناجحة والمثمرة مع قطاع البترول المصرى، لافتاً إلى الدور المهم الذى تقوم به منصة مصر الرقمية للاستشكاف التى تتيح فرصاً استثمارية متميزة، وساهمت فى تحقيق الشركة عدة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن بيكرهوز لديها خطط بالتعاون مع الشركاء والقطاع الخاص فى مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية، وجار التنسيق مع الشركاء لوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة فى دراسة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة التى أصبحت محور اهتمام كثير من دول العالم، وهناك فرصًا تتمتع بها مصر في مثل هذه المجالات.