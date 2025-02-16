شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي تفوق إيجابياتها والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان نجح بالتعاون مع الحكومة في إعداد بيئة تشريعية قوية بقطاع الاتصالات من خلال إقرار عدة قوانين لحماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحفيز بيئة الاستثمار بالقطاع، وأبرزها قانون تقنية المعلومات، والذي نال إشادة واسعة خلال اجتماعات البرلمان العربي، التي عقدت مؤخرًا، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف "بدوي"، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، بحضور أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية، عصر اليوم الأحد بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن التشريعات التي أقرها البرلمان تضمنت عقوبات مغلظة ضد كل الظواهر السلبية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية لتحقيق الردع للخالفين، مشيرًا إلى أن البرلمان أصر على تغليظ العقوبات على مواد الابتزاز الإلكتروني لتتضمن الحبس بدلًا من الغرامات المالية فقط.

وتابع أن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي تفوق إيجابياتها، ومنها ترويج بعض المستخدمين للشائعات التي قد تضر بالأمن القومي، رغم معرفته أنها شائعة قد تسبب في التضليل وإحداث حالة إحباط، مما يتطلب ضرورة الوعي بأهمية تحسين سلوكيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتغليظ عقوبات للمخالفين لحماية البيانات الشخصية.

أشار إلى أن البرلمان سعى بالتعاون مع الحكومة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، عبر إمداد كل أنحاء البلاد بكابلات الألياف الضوئية، وإصدار تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار بقطاع الاتصالات، لجذب الشركات العالمية لفتح أو التوسع في مقراتها في مصر، مشيرًا إلى تحدي يواجه توصيل كابلات الألياف الضوئية، والتي تتطلب ضرورة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي أولًا قبل توصيلها، مذكرًا بمبادرة "حياة كريمة" والتي استطاعت توصيل كابلات الألياف الضوئية بكل قرى المرحلة الأولى من المبادرة.