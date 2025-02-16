شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: منصة فودافون الرقمية يجب أن تكون شاملة لخدمة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، إن منصة فودافون للإعلام الرقمي يجب أن تكون شاملة، بحيث لا يقتصر دورها على نشر أخبار الشركة فقط، بل تمتد لتغطية مختلف القطاعات التكنولوجية، بما يتيح للصحفيين الوصول إلى معلومات متنوعة وموثوقة.

وأوضح الباز خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، أن هذه المنصة يمكن أن تكون أداة مهمة لتعزيز الشفافية في المشهد الإعلامي، من خلال توفير مصدر مباشر ودقيق للمعلومات، مما يسهل على الصحفيين أداء عملهم بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة يعكس توجه الشركات الكبرى نحو توظيف التكنولوجيا لدعم الإعلام الرقمي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.

حضر الجلسة النقاشية كل من أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وأدار المناقشة أيمن عصام نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية.