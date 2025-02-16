شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: التحول الرقمي ضرورة للبنية التحتية والتكنولوجيا تتطور أسرع من التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب هذا التحول، مشيرًا إلى أن شبكات الاتصالات الحالية قادرة على دعم تقنيات تفوق الاحتياجات الحالية بكثير، رغم التحديات المتعلقة بتوفير الترددات وغيرها من المتطلبات التقنية.

وأضاف صالح خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، أن الأدوات التكنولوجية تشهد تطورًا متسارعًا يفوق سرعة تحديث التشريعات المنظمة لها، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قوانينه بشكل مستمر لمواكبة هذه الطفرات الرقمية وضمان التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين.

كما أشار إلى الجدل العالمي الدائر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتوازن المطلوب بين الابتكار وحماية الخصوصية، لافتًا إلى أن مؤتمر "Mobile World Congress" العالمي المقبل الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية سيكشف عن تطورات مذهلة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، أوضح صالح أن التحول الرقمي يقدم أدوات متعددة يمكن أن تسهم في تسهيل العمل الصحفي، من بينها منصة فودافون للإعلام الرقمي، التي تتيح للصحفيين إرسال استفساراتهم والحصول على ردود دقيقة وسريعة، لكنها ليست الأداة الوحيدة، بل جزء من منظومة متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة الإعلام وتدفق المعلومات.

وأكد أن التطورات الرقمية تفتح آفاقًا جديدة للإعلام الحديث، لكن نجاحها يعتمد على قدرتها على التكيف مع هذا العصر الرقمي المتسارع.

حضر الجلسة النقاشية كل من أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وأدار المناقشة أيمن عصام نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية.