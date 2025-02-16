شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بشركة "فودافون": منصة فودافون للإعلام الرقمي الأولى من نوعها في مصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة بشركة فودافون مصر، إن منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، لا تمثل عائقًا في التواصل بين الصحفيين ومسئولي الشركة، ولكن الهدف منها تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام، وتحقيق التحول الرقمي في التواصل لسرعة الرد على استفسارات وتساؤلات الصحفيين.

أضافت "ياسين"، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، عصر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي لشركة فودافون بالقرية الذكية، أن الشركة ترحب بتلقي كافة مقترحات وتساؤلات الصحفيين عن انطباعهم حول المنصة، وكيفية استخدامها، لتحسين إدارة المنصة للوصول لأفضل طريقة تحقق التواصل مع الشركة.

وذكرت مي ياسين، أن منصة فودافون الرقمية للإعلام تعد أول مشروع للشركة مخصصة للتحول الرقمي في التواصل مع الإعلام وليس مع عملاء الشركة، كما أنها أول منصة من نوعها في مصر، مما يؤكد اهتمام فودافون بالتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، مضيفة أنه سيتم عرض تجربة منصة مصر الرقمية على شركة فودافون العالمية كتجربة رائدة للتحول الرقمي في التواصل الإعلامي.

وحضر الجلسة النقاشية كل من أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وأدار المناقشة أيمن عصام نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية.