شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بشركة فودافون: إطلاق منصة للإعلام الرقمى لسرعة التواصل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون، إن إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمى، يسهم فى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، من خلال تلقى استفسارات الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام عبر المنصة، وسرعة الرد عليها، مضيفًا أن الشركة عملت مع بداية ظهور الإعلام الرقمي على كيفية تقديم قيمة مضافة لهذا الفكر الجديد، ولذا أطلقت منصة فودافون للإعلام الرقمى لضمان مشاركة المعلومات مع الصحفيين من أجل خلق بصمة حقيقية وطفرة فى التواصل مع المعنيين.

أضاف عصام"، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، عصر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي لشركة فودافون بالقرية الذكية، أن الشركة قررت تغيير استراتيجيتها لتصبح شركة تكنولوجية متكاملة، وذلك عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الحياة اليومية للعملاء، مستشهدًا بالتعاون مع منصات المشاهدة المدفوعة وأبرزها Watch it، وشاهد، بهدف توفير محتوى ترفيهي لعملائها.

وحول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى التواصل مع الصحفيين على المنصة، قال "عصام" إن الشركة لم تتضمن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي في المرحلة الأولية، ولكنه أشار إلى تطبيق الشركة للعملاء "أنا فودافون"، والذي يستخدم أداة ذكاء اصطناعي "شات بوت" للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم.

حضر الجلسة النقاشية كل من أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وأدار المناقشة أيمن عصام نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية.