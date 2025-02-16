شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصر تسجل إنجازًا غير مسبوق بتسجيل أعلى قيمة مبيعات اجمالية فى تاريخها بلغت 46.1 مليار جنيه خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الله سلام: " تعكس هذه النتائج الإيجابية العمل الدؤوب الذي يبذله فريق العمل وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر"

سجلت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، أداءً قوياً خلال عام 2024، حيث حققت قفزة كبيرة في المبيعات، ووصلت القيمة الإجمالية للشركة إلى 46.1مليار جنيه مصري خلال عام 2024. يعكس هذا الإنجاز الأداء المتنامي للشركة وصلابة وضعها المالي ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها في مناطق استراتيجية تحقق قيمة مضافة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.

وامتدت النجاحات لتشمل سرعة بيع إجمالي 4,708 وحدة بمشروعات شركة مدينة مصر المتنوعة على مدار عام 2024، مما يدل على ثقة العملاء الكبيرة في الشركة وجودة مشروعاتها وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "تعكس هذه النتائج الإيجابية العمل الدؤوب الذي يبذله فريق العمل وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر، كما تجسد رؤيتنا الطموحة التي نحرص على تحقيقها من خلال التزامنا بتعزيز محفظة أراضيها وترسيخ مكانتها في السوق العقاري، فضلًا عن دعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضاف: "تعد هذه النجاحات بمثابة دفعة للأمام وحافز لنا لمواصلة تقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي توقعات وتطلعات عملائنا، وذلك استنادا إلى تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 65 عام في السوق العقاري المصري."

ويعود الأداء القياسي في المبيعات لشركة مدينة مصر نتيجة اتباعها استراتيجية مدروسة، بالإضافة لإطلاق عدد من المشروعات، بما في ذلك مراحل جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" و"The Butterfly" في مستقبل سيتي ومشروع " هذا بالإضافة لإطلاق "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي". ومن ناحية أخرى، تم طرح شهادة ضمان "ثقة" وهي الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري، كما تم تأسيس أول مدرسة سويسرية دولية في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.

وعلى صعيد الشراكات المثمرة، عقدت مدينة مصر خلال عام 2024 مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية وتشمل التعاون مع شركة "ميدار" لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل، والشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتوسع في مدينة هليوبوليس الجديدة والتعاون مع شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" لتطوير مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 12.7 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.