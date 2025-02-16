شكرا لقرائتكم خبر عن عملاء سبينيس: فرع السخنة سفينة إنقاذ على شاطئ البحر الأحمر.. خدمة توصيل محترفة وعروض أسعار متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أقسام متخصصة لمستلزمات البحر والشاطئ

افتتحت سبينيس على مدار السنوات الماضية ثلاثين فرعا في تسع محافظات علي مستوي الجمهورية، لكن جاء افتتاح فرعها الواحد والثلاثين بالعين السخنة بمحافظة السويس يوم، الأحد، ١٦ فبراير الجاري، ليشكل علامة فارقة ويصاحبه حالة خاصة من الاهتمام والتفاعل الجماهيري وحتي ان هذا الاهتمام تجده ايضا داخل أروقة شركة سبينيس نفسها.. فما هو السر الذي يحمله هذا الفرع وما اسباب هذه الحالة؟

في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب منها ما يرتبط بخطة توسعات الشركة ومنها ما يرتبط بمزايا الفرع وخصوصية موقعه بالسخنة، فالفرع هو أول الافتتاحات في عام ٢٠٢٥ بتكاليف استثمارية إجمالية تبلغ ٨٠ مليون جنيه ٧٠ مليون منها تكاليف رأسمالية و١٠ مليون جنيه تكاليف تشغيلية وايضا هذا الفرع من الفروع الساحلية التي يكون لها خصوصية في سلسلة التوريد الخاصة بها داخل منظومة العمل بالشركة خاصة وأن بها اقسام وانواع من المنتجات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة كمنتجع سياحي وشاطئي وترفيهي بالإضافة إلي الجانب السكاني وهو ما يتبعه من خصوصية في كل المراحل من اختيار الفرع الي نوعية تشطيباته وتجهيزاته وسلسلة التوريد الخاصة به وتحديد الاقسام الداخلية وتوزيعها وطبيعة خدمة التوصيل ونطاقها وجودتها الى آخره ... بما يشمله من كافة التفاصيل وسط إطار عام لا يسمح باي زيادة في تسعير اي منتج من المنتجات عما هو معروض في اي فرع من فروع سبينيس في المنوفية أو طنطا أو المنيا أو القاهرة أو الإسكندرية.

وأعتقد أن هذه المعادلة الصعبة ونجاح مهند عدلي الرئيس التنفيذي للشركة وفريقه المتميز والاكثر خبرة في مجال تجارة التجزئة كان من أحد أهم أسباب حالة الاهتمام بهذا الفرع خاصة مع ما للفريق من خبرة مشهودة لها في ادارة العمليات اللوجيستية والتشغيلية لحالات مماثلة في فروع اخري في الساحل الشمالي والغردقة.

ويضاف إلي ما سبق ما يعلمه جميع رواد وزائري وقاطني مدينة السخنة من أن وجود فرع سبينيس يعني انتهاء معاناتهم مع المنتجات الرديئة والاسعار المبالغ بها وصعوبة الحصول ليس فقط علي الأجهزة ومستلزمات المنزل بل وحتي الاحتياجات اليومية فقد جاء فرع سبينيس كسفينة انقاذ علي شاطئ البحر الأحمر لأهالي السخنة والسائحين والزائرين خاصة وأن الفرع يقدم ولأول مرة المخبوزات الطازجة التي يتم اعدادها بشكل لحظي داخل الفرع وايضا اللحوم والخضراوات التي تخضع لسلسلة توريد محكمة تضمن جودتها و طزاجتها الدائمة هذا مع خدمة توصيل محترفة بتوازن دقيق يضمن توافر اعلي درجات الاحترافية في اداء الخدمة نوعًا ووقتًا هذا مع ما يقدمه الفرع أيضا من منتجات تحمل اسعار مخفضة دائمة بنسبة من 20% الي 25% وهي المنتجات التي تتولي سبينيس عملية ادارة انتاجها بمعرفتها وبعلامتها التجارية المعروفة والعلامات التجارية الأخرى التي تمتلكها.























































