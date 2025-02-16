شكرا لقرائتكم خبر كاوست ومؤسسة أبناء عبدالرحمن ناصر العقيل الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الحيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومؤسسة أبناء عبدالرحمن ناصر العقيل الخيرية (جرير للاستثمار) اتفاقية لتقديم وقف علمي يهدف إلى دعم برامج التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية، التي تقدمها أكاديمية كاوست لطلاب المرحلة الجامعية من مختلف مناطق المملكة.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن جامعة كاوست الدكتور عمر كنيو نائب الرئيس للشؤون التعليمية والأكاديمية، فيما مثَّل مؤسسة أبناء عبدالرحمن العقيل الخيرية ( جرير للاستثمار ) في توقيع الاتفاقية المهندس محمد بن عبدالرحمن العقيل وذلك بحضور رئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن.

من جهته أكد المهندس محمد العقيل في تصريح له بهذه المناسبة بأن هذا الوقف العلمي سوف يسهم في تطوير المناهج الدراسية وتوفير الموارد وتوسيع فرص التدريب لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن تمكين كاوست من إدارة الوقف بكفاءة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في البحث والتطوير بما يعزز الابتكار وتأهيل القدرات البشرية.

بدوره عبّر المدير التنفيذي لأكاديمية كاوست، الدكتور سلطان البركاتي، عن شكره وتقديره لحرص مؤسسة أبناء عبدالرحمن العقيل الخيرية على دعم التعليم والبحث العلمي مما يعزز من فرص الارتقاء بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة تطورات العصر المتسارعة في المجال الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للتعاون والشراكة القائمة بين مؤسسة أبناء عبدالرحمن العقيل الخيرية وجامعة كاوست التي من خلالها سوف يتم تقديم تبرع لدعم برامج أكاديمية كاوست التدريبية عن طريق وقف علمي يهدف إلى تعزيز تلك البرامج في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية، بما يضمن استفادة المواهب السعودية الشابة من الفرص التعليمية والبحثية عالية الجودة.