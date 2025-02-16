شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر فى البورصة ينقل ملكية 179مليون سهم لأولاده بالشركة المصرية لنظم التعليم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إفصاحات الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن نقل المستثمر وليد يوسف حسن محمد عدد 179.6 مليون سهم لابنه يوسف بواقع 120.6 مليون سهم، وابنته جنى بواقع 59 مليون سهم، وبذلك انخفضت حصة المستثمر من 21.98% إلى 4.11%، فيما أصبحت حصة ابنه "يوسف" 12% بقيمة 50 مليون جنيه، وبنته "جنى" 5.87% بقيمة 24.4 مليون جنيه.

بجانب حصة المستثمر وليد يوسف، تمتلك مجموعته المرتبطة حصصًا متنوعة في الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ما بين 2.99 مليون سهم للمساهمة صباح يوسف حسن بحصة 0.297%، وبسنت أحمد رأفت أحمد بعدد 1.042 مليون سهم بحصة 0.103%، ومحمد حسن إبراهيم حمدي بعدد 10 ملايين سهم بحصة 0.995%.

وكانت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، قد قررت السير في إجراءات الاستحواذ على 90% من أسهم شركة العرفة للتنمية والاستثمار من خلال معامل مبادلة، ويعد المساهمين الرئيسيين في شركة العرفة للتنمية هو المساهم الرئيسي في شركة المصرية لنظم التعليم "وليد يوسف ومجموعاته المرتبطة"، ويوجد موافقة كتابية بين مساهمي العرفة للتنمية على السير في الإجراءات لحين العرض على الجمعيات العمومية للشركة.

وأكدت الشركة، أن عملية الاستحواذ على أسهم العرفة للتنمية لها أثر إيجابي على المصرية لنظم التعليم من خلال إضافة مشروعات جديدة وتعظيم أصول الشركة، مشيرة إلى أنه سوف يتضح ذلك عند الانتهاء من دراسة الجدوى والقيمة العادلة للشركتين.

