شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 16 فبراير 2025 أمام الجنيه في البنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو اليوم الأحد 16 فبراير 2025، أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك الرئيسية بمنتصف التعاملات.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.59 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع، سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.84 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.84 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.59 جنيه للشراء.

52.74 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.84 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.84 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.83 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.82 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.87 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.84 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.86 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.