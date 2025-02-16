شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية وترويج أحد مشروعات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، والخطة الترويجية التي ستنفذها الشركة لتسويق أحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء بعض الآليات والتفاصيل الخاصة بالحملة التسويقية والتي تتضمن إعلانات دعائية بمختلف وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.