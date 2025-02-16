شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح شراء الذهب مع ثبات سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الذهب بشكل دوري لمعرفة التغيرات في السوق واتخاذ القرارات المناسبة، والاستثمار طويل الأجل، حيث يعتبر الاستثمار في الذهب على المدى الطويل استثماراً آمناً، حيث يحافظ الذهب على قيمته بمرور الوقت، ويحب تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على الذهب فقط، حيث يمكن توزيع الاستثمارات على أصول أخرى مثل الأسهم والعقارات.

وكشفت بيانات شعبة الذهب، آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في التعاملات الصباحية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وتوقف التداولات على الذهب عالميا، لتسجل جميع الأعيرة ثباتا ملحوظاً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4663 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4080 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3497 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2720 جنيهاً

الجنيه الذهب 32640 جنيهاً

الذهب في أسبوع

خلال الجلسة الختامية الأسبوع الماضي، انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.

أصدر ترامب يوم الخميس الماضي توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف.

الذهب استفاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال نشوب حرب تجارية أخرى، وهو ما قد دفع المستثمرين الأميركيين إلى شراء الذهب من أجل التحوط من أي تعريفات جمركية مستقبلية قد تؤثر على واردات الذهب الأميركية.

من الممكن أن يكون قد ساهم هذا أيضاً بشكل جزئي في عمليات التخزين الأخيرة للذهب في بورصة كومكس في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى مشتريات البنوك المركزية من الذهب تعد عامل مهم ساعد على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى المخاوف من العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضاً أحد العوامل الهامة وراء دعم أسعار الذهب هو الطلب القوي من الصين، والذي لا يحركه مشتريات البنك المركزي الصيني فقط بل وأيضاً المستثمرون الصينيون من القطاع الخاص بحثاً عن خيارات استثمارية في الذهب لتعويض أي تباطؤ في الوضع الاستثماري في الصين.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين