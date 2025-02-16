شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الأحد 16-2-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 استقراره امام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية قبل غلق التعاملات، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولاراليوم الاحد قبل غلق التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاحد بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.



