شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات المستثمرين العرب تقود صعود البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات 1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 30283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 37614 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 8519 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3153 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10192 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 422 سهمًا، 1100 سهم، 36 سهمًا، 295 ألف سهم، 2500 سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 180 ألف سهم، 22 سهمًا، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 3 ملايين سهم، 9 آلاف سهم، 7500 سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 90.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 237 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحديد عز عدد 500 ألف سهم، 33.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شراء المساهم أشرف فاروق مهني فانوس عدد 518.9 ألف سهم بسعر 1.15 جنيه بقيمة إجمالية 596.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.731%، ونفذت الصفقة من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، شراء المساهم شركة الطيبات للمقاولات عدد 237 ألف سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.16% إلى 13.06%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، بيع المساهم أحمد عز الدين أحمد زين زين عدد 237 ألف سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 19.46% إلى 11.56%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 18.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 641.6 مليون جنيه مقارنة مع 658.9 مليون جنيه.

وحققت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 4.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 9.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليون جنيه مقارنة مع 739.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 366.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2024 مقابل 294.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 25% وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.1 مليون جنيه مقارنة مع 73.7 مليون جنيه بنسبة انخف…