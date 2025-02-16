شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية طفيفة لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 74.74دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.74دولار للبرميل، حيث سجلت أسعار خام برنت مكاسب طفيفة على أساس أسبوعى بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية .

وأشار محللون - في بنك "جي بي مورجان" الأمريكى فى تقرير صدر الجمعة إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

ونوه المحللون إلى أن تباطؤ الطلب في البداية ثم ارتفاعه على الوقود من أجل عمليات التنقل والتدفئة في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، يوضح أن الفجوة بين الطلب الفعلي والمتقوقع ستضيق في وقت قريب.

ولفتوا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع استخدام وقود التدفئة مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قد يدفع إلى التحول من الغاز إلى النفط، ما يعزز الطلب.