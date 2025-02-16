شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج» تستحوذ على «إتمام العربية» مقابل 552 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم يقدر بـ6.301 مليون سهم، فيما سيزيد رأس مال شركة نسيج العالمية من 108.973 مليون ريال إلى 171.986 مليون ريال.

وسيزيد عدد أسهم الشركة من 10.897 مليون سهم عادي إلى 17.198 مليون سهم عادي بزيادة 57.8% من رأس مال شركة نسيج العالمية التجارية قبل إصدار أسهمها الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إتمام العربية للتطوير العقاري تأسست عام 2015 م تتخصص بشكل رئيسي في مشاريع التطوير العقاري والمقاولات.

وتراقب الشركة المشاريع عن كثب في جميع المراحل والجوانب، وتجري اختبارات الأداء الأساسية لضمان الكفاءة الإجمالية للمشروع وإكمال كل مشروع وفقا للمواصفات والمعايير.

وتوفر الشركة ضمانات على السلامة الهيكلية للبناء، فيما تقدم الشركة حلولًا مبتكرة ومستدامة لمواجهة أكثر التحديات تعقيدًا التي يواجهها عملاؤها خاصةً في مشاريع البناء والتجديد.

وأوضحت أن قيمة الحصة المستحوذ عليها للشركة سيتم شراؤها بـ552 مليون ريال، منوهة بتحديد قيمة شركة نسيج العالمية التجارية لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 954.611 مليون ريال.

ونوهت باعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والاعلان على اتفاقية البيع والشراء (SPA) من تاريخ 30/05/2024م حتى 13/02/2025م.

وأفادت بأن بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى حوالي 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية.

وذكرت بأن نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 36.6%. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج العالمية التجارية اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إتمام الصفقة عبر زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع ملاك شركة إتمام.وأضافت أن عدد الأسهم يقدر بـ6.301 مليون سهم، فيما سيزيد رأس مال شركة نسيج العالمية من 108.973 مليون ريال إلى 171.986 مليون ريال.وسيزيد عدد أسهم الشركة من 10.897 مليون سهم عادي إلى 17.198 مليون سهم عادي بزيادة 57.8% من رأس مال شركة نسيج العالمية التجارية قبل إصدار أسهمها الجديدة.ومن الجدير بالذكر أن شركة إتمام العربية للتطوير العقاري تأسست عام 2015 م تتخصص بشكل رئيسي في مشاريع التطوير العقاري والمقاولات.وتراقب الشركة المشاريع عن كثب في جميع المراحل والجوانب، وتجري اختبارات الأداء الأساسية لضمان الكفاءة الإجمالية للمشروع وإكمال كل مشروع وفقا للمواصفات والمعايير.وتوفر الشركة ضمانات على السلامة الهيكلية للبناء، فيما تقدم الشركة حلولًا مبتكرة ومستدامة لمواجهة أكثر التحديات تعقيدًا التي يواجهها عملاؤها خاصةً في مشاريع البناء والتجديد.وأوضحت أن قيمة الحصة المستحوذ عليها للشركة سيتم شراؤها بـ552 مليون ريال، منوهة بتحديد قيمة شركة نسيج العالمية التجارية لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 954.611 مليون ريال.ونوهت باعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والاعلان على اتفاقية البيع والشراء (SPA) من تاريخ 30/05/2024م حتى 13/02/2025م.وأفادت بأن بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى حوالي 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية.وذكرت بأن نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 36.6%.