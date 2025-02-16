شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الخليج الدولي بـ135 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، اليوم، زيادة وتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 135 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ: 1447/07/26هـ.
وأضافت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الإعتمادات المستندية والضمانات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 135 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ: 1447/07/26هـ.
وأضافت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الإعتمادات المستندية والضمانات.