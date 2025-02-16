الاقتصاد

«توبي» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الخليج الدولي بـ135 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«توبي» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الخليج الدولي بـ135 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الخليج الدولي بـ135 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، اليوم، زيادة وتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 135 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ: 1447/07/26هـ.
وأضافت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الإعتمادات المستندية والضمانات.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا