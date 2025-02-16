الاقتصاد

«أسواق العثيم»: تصفية اختيارية لـ4 شركات تابعة

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«أسواق العثيم»: تصفية اختيارية لـ4 شركات تابعة

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم (أسواق العثيم)، اليوم، تصفية اختيارية لأربع شركات تابعة مملوكة بالكامل لعدم الحاجة لها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركات الأربع لا تمارس أي نشاط فعلي حالياً، وفي ما يلي بعض المعلومات التي تخص الشركات التابعة:
1) شركة الخدمات السبع (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مملوكة بنسبة 100% ورأس مال 5,000,000 ريال.
2) شركة مرافق التشغيل (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مملوكة بنسبة 100% ورأس مال 500,000 ريال.
3) شركة ثمرات القصيم (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مملوكة بنسبة 100% ورأس مال 20,000,000 ريال.
4) شركة شرفات الجزيرة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مملوكة بنسبة 100% ورأس مال 500,000 ريال.
وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي لهذه التصفية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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