شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: بيع أرض في الرياض بقيمة 117.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار بيع أرض مملوكة لها والبالغ مساحتها 50,000 متر بمدينة الرياض بحي الرمال بقيمة 117,500,000 ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشتري كل من: فهد الشبياني (50%)، وناصر الشيباني (50%).
وأضافت الشركة أن سبب الصفقة: تحقيق ربحية من بيع عقار تم الاستحواذ عليه بغرض التطوير والبيع.
وتوقعت تحقيق أثر إيجابي في عام 2025م وتخفيض التزامات الشركة التمويلية.
ونوهت بسداد التمويل المستخدم للاستحواذ على الأرض من بنك البلاد واستخدام المتبقي من قيمة الصفقة لتمويل أنشطة الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشتري كل من: فهد الشبياني (50%)، وناصر الشيباني (50%).
وأضافت الشركة أن سبب الصفقة: تحقيق ربحية من بيع عقار تم الاستحواذ عليه بغرض التطوير والبيع.
وتوقعت تحقيق أثر إيجابي في عام 2025م وتخفيض التزامات الشركة التمويلية.
ونوهت بسداد التمويل المستخدم للاستحواذ على الأرض من بنك البلاد واستخدام المتبقي من قيمة الصفقة لتمويل أنشطة الشركة.