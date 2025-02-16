شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12372 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.1 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 175.551 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.262 تريليون ريال. انخفاض أسهم 137 شركة انخفضت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 85، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أيان، وتنمية، والشرقية للتنمية، وأمريكانا، وإعمار، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، ومجموعة صافولا، ونايس ون، وأبو معطي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 31373 نقطة، وبتداولات بلغت 43.444 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.941 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 60.396 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.