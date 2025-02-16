شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف ألتمان وماسك يدخل مرحلة جديدة بعد رفض عرض شراء «أوبن إيه آي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المليادرير الأمريكي الأغنى عالميًا إيلون ماسك من عدائه لشركة "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان عبر ادعاءه قيادته لاتحاد من المستثمرين أعلن أنه قدم عرضًا ضخمًا لشراء "جميع أصول" شركة الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية. سيطرة ماسك على "أوبن إيه آي" يدور عرض استحواذ ماسك حول شراء أوبن إيه آي بقيمة 97.4 مليار دولار، مقدمًا ذلك العرض بشكل علني إلى مجلس إدارة "أوبن إيه آي".

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تعمل الشركة الناشئة التي تدير تطبيق تشات جي بي تي والتي كانت الأولى تقريبًا التي أطلقته للعالم وتعد مصدر ثورة الذكاء الاصطناعي الأساسية اليوم على تدعيم سبل استمرارها السوقي القوي بعدما أفل نجمها أمام صعود نماذج أخرى للذكاء الاصطناعي وزيادة الجدل حول نسخ أكثر تطورًا بل وبدائل أرخص وأسهل كنموذج آر-1 من شركة "ديبسيك" الصينية الناشئة التي قالت إنها وصلت لما وصلت على صعيد برنامج الذكاء الاصطناعي عبر استثمار بــ6 مليون دولار فقط.

تعمل الشركة في الوقت الحالي على إعادة هيكلة نفسها بعيدًا عن وضعها الأصلي غير الربحي حيث إنها في الأساس مؤسسة غير هادفة للربح. طموحات أغنى رجل في العالم كما تدير أوبن إيه آي شركة تابعة لها تعمل بهدف الربح وقد يؤدي عرض ماسك غير المرغوب فيه إلى تعقيد خطط الشركة.

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كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أول من نشر العرض المقترح من قبل ماسك أثرى رجل في العالم بثروة تدور حول 400 مليار دولار.

حول ذلك، قال مارك توبيروف محامي المستثمرين: "إذا كان سام ألتمان ومجلس إدارة أوبن إيه آي الحالي عازمين على أن يصبحا شركة ربحية بالكامل فمن الأهمية بمكان أن يقوموا بتعويض المؤسسة الخيرية بشكل عادل". رد فعل سام ألتمان حول ذلك، علق سام ألتمان على اقتراح ماسك على منصة إكس بعد وقت قصير من انتشار الخبر، قائلاً لماسك: "لا شكرًا، سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردت".

أصبحت المعركة من أجل مستقبل الذكاء الاصطناعي مكلفة للغاية وشخصية جدًا.

وقال ألتمان لمجموعة مستثمرين أن شات جي بي تي ليس للبيع على الرغم من العرض الضخم لشراء شركته.

وقال ألتمان في مقابلة مع بلومبرج في قمة باريس للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي الثلاثاء: "يحاول إيلون ماسك بكل الطرق حصاد عملنا". صفقة ماسك و"إكس" وكان ماسك قد اشترى تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار وأعاد تسميته بـإكس.

ورد ماسك على منشور ألتمان واصفًا إياه بـــ"المحتال".

كان ماسك أحد مؤسسي شركة أوبن إيه آي لكنه ترك الشركة في عام 2019 وبدأ شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي والتي أسماها "إكس إيه آي".

وعلى مدار السنوات العديدة الماضية، كان هناك تنازع مع ألتمان حول اتجاه الشركة وقد تم رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي بشأن خطط إعادة هيكلة الشركة العام الماضي2024 ثم أسقط الدعوى ثم أعاد رفعها. محاولات شراء "أوبن إيه آي" تدعم شركة إكس إيه آي والعديد من شركات الاستثمار هذا العرض بما في ذلك شركة يديرها جو لونسديل الذي شارك في تأسيس شركة "بالانتير".

كما انضم آري إيمانويل الرئيس التنفيذي لشركة "إينديفور" إلى مجموعة المؤيدين لشراء أوبن إيه آي من خلال صندوق الاستثمار الخاص به.

قال ماسك في توضيحي له:في إطار "إكس إيه آي نحن نعيش وفقًا للقيم التي وعدت أوبن إيه آي باتباعها. جعلنا جروك مفتوح المصدر ونحن نحترم حقوق منشئي المحتوى. حان الوقت لـ أوبن إيه آي للعودة إلى القوة مفتوحة المصدر التي تركز على السلامة كما كانت في السابق. سنتأكد من حدوث ذلك". حدود تحرك ماسك وقال توبيروف لصحيفة وول ستريت جورنال "إن اتحاد المستثمرين الذي يقوده ماسك مستعد لمضاهاة أو الذهاب إلى أبعد مدى للوقوف كخط حيلوله عن التفريط في أوبن إيه آي".

أكدت شركة أوبن إيه آي أن إعادة هيكلتها ضرورية لاستدامة الشركة وقدرتها على الوصول إلى رأس المال.

وقالت إنه إذا أبقت على هيكلها غير الربحي كما هو فلن تتمكن من مواكبة عالم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي شديد التنافسية، مشيرة إلى إنها تخطط لإعادة الهيكلة بحلول عام 2026.