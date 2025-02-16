شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفاذ» يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 538 من الأصول من العقارات والساعات والآلات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 15 - 27 فبراير 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيقام 14 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 114 من الفرص العقارية والمعدات، و15 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 125 من الأصول.

وتضمنت المزادات: 3 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 28 فرصة، ومزادين لعرض 18 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادًا في منطقة حائل لعرض 55 فرصة عقارية، و3 مزادات في الجوف لعرض 15 فرصة عقارية.

وتشمل المزادات: مزادًا في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزادًا في منطقة عسير لعرض 13 عقارًا، و 8 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 106 من الأصول، و4 مزادات بجازان لعرض 36 عقارًا، ومزادًا بمنطقة نجران لعرض 8 عقارات، ومزادًا بمنطقة الباحة لعرض 16 عقارًا.

وبيَّن "إنفاذ" أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ"، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يُسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

