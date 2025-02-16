شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة قياسية في أسهم «BYD».. وخطوة جديدة نحو التفوق على «تسلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي" نظامًا متقدمًا مدعمًا بالذكاء لمساعدة قائدي المركبات في معظم طرازاتها دون أن يكون هناك أي تكلفة إضافية عليهم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمها إلى مستوى قياسي، وفق ما ذكرت شبكة فورتشن.

أصبح بإمكان العملاء الصينيين الآن تجربة "نظام مساعدة السائق" "العين" الخاص بشركة صناعة السيارات في الطرز التي يصل سعرها إلى 69800 يوان ما يعادل 9555 دولارًا أمريكيًا فقط. ماذا قال المحللون؟ قال محللون إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأجيج حرب أسعار مستمرة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وارتفعت أسهم بي واي دي بأكثر من 4% إلى مستوى قياسي مرتفع وفقًا لبيانات "رفينيتيف" عندما بدأت التداولات في هونج كونج يوم الثلاثاء.

وكان آخر سعر لأسهمها في التداولات 330 دولارًا بعملة هونج كونج ما يعادل 42 دولارًا أمريكيًا.

اقرأ أيضاً: "بي واي دي" تطلق أكبر حاملة سيارات وتعزز توسعاتها العالمية "BYD" تطلق عام القيادة الذاتية قال رئيس مجلس إدارة شركة "بي واي دي" "وانج تشوانفو" في فعالية أقيمت في مقرها الرئيسي في شنتشن: "سيكون عام 2025 هو العام الأول للقيادة الذكية للجميع" .

وتوقع وانج أن تصبح القيادة الذكية عالية المستوى والأداء ميزة أساسية في السيارات مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي السابق، كانت ميزة "العين" التي تم تقديمها في عام 2023 لمساعدة أنظمة ملاحة السيارات متاحة فقط في طرازات بي واي دي التي يزيد سعرها عن 30 ألف دولار.

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أضاف وانج رئيس مجلس إدارة شركة "بي واي دي" معتمدًا على أبحاث شركة "كايلين شي" :"إن شركة بي واي دي احتلت المرتبة السادسة في مبيعات السيارات العالمية تليها شركة جيلي أوتو الصينية في المرتبة العاشرة. كما هيمنت على السوق الصينية حيث تمثل أكثر من 32٪ من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة في عام 2024، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية". منافسة "BYD" و"تسلا" حول ذلك، قال "تو لي" مؤسس ومدير عام شركة الاستشارات "سينو أوتو إنسايتس" :" إن الخطوة التي اتخذتها شركة بي واي دي تضع منافسيها خلفاها بسبب الأسعار المعقولة".

أطلقت شركة "تسلا"، المنافس الرئيسي لشركة "بي واي دي" ميزات مماثلة للقيادة الذاتية الكاملة في الولايات المتحدة مقابل رسوم اشتراك تبلغ 99 دولارًا شهريًا أو دفعة لمرة واحدة تبلغ 8000 دولار وهي تنتظر الموافقة التنظيمية لإطلاق التجارب في السوق الصينية.

وأضاف لي أن تسلا ربما تحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها القائمة على الاشتراك عند دخول الصين.

وإلى جانب تسلا، من المتوقع أن يضغط إعلان بي واي دي على منافسين صينيين آخرين مثل "إكس بينج" و"جيلي أوتو" اللذان انخفضت أسهمها يوم الثلاثاء. كما أعلنت الشركة أيضًا عن خطتها لدمج ديب سيك في شركتها الناشئة.

تشتهر شركة بي واي دي باستراتيجية التسعير المنخفض المناسب حيث أنها سبق وطلبت من مورديها في أواخر العام الماضي 2024 تقديم تخفيضات كبيرة في الأسعار بنسبة 10% للعام المقبل للعملاء.