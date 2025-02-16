“تعمير ” و”هواوي” تتعاونان للارتقاء بقطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركتا “هواوي” و”تعمير” للتطوير العقاري عن شراكة استراتيجية لتطوير وحدات سكنية مزودة بتقنيات اتصال حديثة بالألياف الضوئية. يأتي هذا التعاون في إطار دعم رؤية السعودية 2030، ومبادرة “مجتمع الـ 10 جيجابت” التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير بنية تحتية للإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء المملكة لدعم أهداف التحول الرقمي في البلاد.

ومع تزايد الحاجة إلى نطاق ترددي عالٍ لتشغيل التطبيقات المتطورة، مثل بث الفيديو والألعاب الإلكترونية، توفر خدمة الألياف الضوئية الموصولة للغرف (FTTR) من “هواوي” بنية تحتية متقدمة تلبي هذه المتطلبات. ويتميز هذا الحل بتمديد كابلات الألياف الضوئية إلى كل غرفة في المنزل، مما يضمن اتصالاً لاسلكياً مستقراً بسرعات عالية جدا، مع تجربة إنترنت سلسة وموثوقة لجميع الأجهزة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستوظف “هواوي” خبرتها التقنية وحلولFTTR المتقدمة لضمان تزويد المباني السكنية الجديدة لشركة “تعمير ” ببنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة احتياجات المستقبل. الأمر الذي سيسهم في تلبية متطلبات النطاق الترددي المتزايدة للمنازل الذكية وتقنيات الأتمتة، مما يتيح تكاملاً سلساً مع التطورات المستقبلية في مجال الاتصال.

وفي إطار تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تعمير/ياسر الماجد، “تمثل هذه الشراكة مع هواوي منعطفاً مهماً لشركة ’تعمير ‘، في إطار رحلتها لترسية معايير جديدة للحياة العصرية في المملكة. وفي ’تعمير‘، نحن ملتزمون بتطوير أفضل التجارب المعيشية المتطورة، وهذا التعاون يسمح لنا بالوفاء بهذا الالتزام. ومن خلال دمج تقنية FTTR المتقدمة من هواوي، لا نكتفي بتجهيز وحداتنا السكنية للمستقبل فحسب، بل نساهم أيضاً في تحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل للمملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030. فالأمر لا يتعلق بمجرد توفير الاتصال، بل بتمهيد الطريق أيضاً نحو مستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً في المملكة العربية السعودية.”

من جانبه قال سيمون زوسيي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية “تفخر هواوي بشراكتها مع ’تعمير‘ في إطار هذه المبادرة الرائدة، إذ نؤمن بأن الوصول إلى اتصال موثوق وفائق السرعة يعد عنصراً أساسياً لدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتمكين عالم ذكي ومترابط بالكامل. ونحن متحمسون للمساهمة من خلال حلول FTTR، وبمساعدة ’تعمير فيجن‘، في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تواكب احتياجات المستقبل بكل معنى الكلمة. ويتماشى هذا المشروع كلياً مع رؤية مبادرة ’مجتمع الـ 10 جيجابت‘ في المملكة، ونحن على ثقة بأنه سيشكل نموذجاً يُحتذى للمطورين العقاريين في المنطقة كلها”.

تؤكد هذه الشراكة التزام الشركتين بدفع عجلة الابتكار في المملكة. ومن خلال دمج البنية التحتية المتطورة للاتصالات وتقنية المعلومات من هواوي، تسعى شركة “تعمير ” إلى تقديم تجارب معيشية فريدة للسكان مع المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. وترسي هذه المبادرة معياراً جديداً للاتصال السكني، مما يعزز اعتماد تقنية FTTR على نطاق أوسع بين المطورين، ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ترابطاً وذكاءً للمملكة.

تسعى الشركتان إلى تجهيز أكثر من 5000 وحدة سكنية بتقنية FTTR بحلول عام 2035، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، ومبادرة “مجتمع الـ 10 جيجابت”. وإذ يرسخ هذا النهج الاستشرافي مكانة “تعمير” كشركة رائدة في مجال تطوير العقارات الذكية، فإنه في الوقت ذاته يعزز التزام هواوي بتمكين مجتمع متقدم رقمياً.

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