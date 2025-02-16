“NHC” توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون في سلاسل الإمداد للقطاع العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة “NHC” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز التعاون في مختلف المبادرات لتأمين سلاسل الإمداد في القطاع العقاري، بهدف تنمية وتطوير القطاع، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص مسار المستثمر العقاري.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تنمية وتطوير القطاع العقاري من خلال عدة محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز مبادئ وممارسات هندسة القيمة لدعم استخدام القدرات والمواد المحلية، وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين صناعات منتجات البناء، بالإضافة إلى العمل المشترك في مبادرات الخليج 365 الصناعية واللوجستية التابعة لشركة “NHC”.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز قدرات التنبؤ بالطلب على المدى الطويل عبر تطوير منهجيات التنبؤ وتصنيف المنتجات وفئات الأصول، إلى جانب تحفيز الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على استعراض، أو استخدام منصة “سبلاي برو”.

يذكر أن هذا التعاون يعكس التزام NHC وصندوق الاستثمارات العامة بدعم قطاع التطوير العقاري في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة، والاعتماد على المحتوى المحلي.

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