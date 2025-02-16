البرازيل تعلن استضافة القمة المقبلة لمجموعة “بريكس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الحكومة البرازيلية استضافة مدينة ريو دي جانيرو للقمة المقبلة لمجموعة “بريكس” والمقرر أن تبدأ أعمالها في يوليو القادم.

وذكر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز التعاون وتحسين حياة جميع سكان هذه الدول.

وتأسست مجموعة “بريكس” عام 2009 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في 2010.

وتوسعت المجموعة خلال عام 2024 الماضي بانضمام مصر، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، بينما تقدمت تركيا، وأذربيجان، وماليزيا رسميًا بطلبات للانضمام والحصول على عضوية بالتكتل.

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