“الإحصاء”: التضخم في المملكة بلغ 2.0% خلال شهر يناير 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المملكة قد بلغ نسبة 2.0% خلال شهر يناير 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

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