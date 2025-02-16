شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية تضع المملكة ضمن أكبر المنتجين للفوسفات عالميًا والان نبدء بالتفاصيل



وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في الأراضي الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية وتعد المنطقة موطنًا رئيسيًا لمعدن الفوسفات بالمملكة، والذي يشكّل عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، لأهميته في صناعة الأسمدة الزراعية.

وتضع مشروعات إنتاج الفوسفات بمدينة وعد الشمال؛ السعوديةَ في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية.

وذكر أنها تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليون ريال.

5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات وبين الجرّاح أن المنطقة تضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي في منطقة الحدود الشمالية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا.

وتتركّز المنشآت الصناعية في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، وهي عرعر وطريف ورفحاء، مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية فيها تشمل صناعة منتجات مواد البناء، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الكيميائية. الثروات التعدينية في السعودية ويزور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، منطقة الحدود الشمالية، الأحد للاطلاع على المشاريع الصناعية والتنموية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية كمركز رائد في صناعة التعدين بالمملكة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - تزخر منطقة الحدود الشمالية في المملكة، بموارد تعدينية تزيد قيمتها عن 4.669 تريليون ريال.وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية ، تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات "رؤية 2030".وتعد المنطقة موطنًا رئيسيًا لمعدن الفوسفات بالمملكة، والذي يشكّل عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، لأهميته في صناعة الأسمدة الزراعية.وتضع مشروعات إنتاج الفوسفات بمدينة وعد الشمال؛ السعوديةَ في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية.وذكر أنها تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليون ريال.وبين الجرّاح أن المنطقة تضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي في منطقة الحدود الشمالية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا.وتتركّز المنشآت الصناعية في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، وهي عرعر وطريف ورفحاء، مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية فيها تشمل صناعة منتجات مواد البناء، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الكيميائية.ويزور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، منطقة الحدود الشمالية، الأحد للاطلاع على المشاريع الصناعية والتنموية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية كمركز رائد في صناعة التعدين بالمملكة.ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.