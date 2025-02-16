شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر. ويشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المسجلة بالبنوك الرئيسية. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى:

وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء. 50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء. 50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.58 جنيه للشراء. 50.68 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.58 جنيه للشراء. 50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء. 50.68 جنيه للبيع.

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